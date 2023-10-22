زوجة تلاحق زوجها بطلب خلع للمرة الثالثة.. وتؤكد:" تعرض للضرر بعد أن قبلت الرجوع له"

كتبت أسماء شلبي

"فاض بي الكيل بعد أن قبلت التنازل والعودة له مرتين رغم تطليقه لي طلاق بائن، حرمني وأولاده الثلاثة من النفقات وتركني في الشارع ورفض رد منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية، وتعنت ورفض كل الحلول الودية".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، اشتكت فيها من العنف الواقع عليها بسبب تصرفات زوجها الجنونية، لتطالب بالطلاق خلعا وتسوية الخلافات بينها وزوجها للمرة الثالثة.

وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "حرمني من حقوقى المسجلة بعقد الزواج، واستولي علي منقولات ومصوغات بقيمة 690 ألف جنيه، ورفض تنفيد الاتفاقات بسداد النفقات، لأعيش في عذاب خلال العامين الماضيين، مما دفعني لطلب الطلاق خلعا لانفصل عنه بشكل نهائي، وقدمت التقارير الطبية لإثبات انهياله بالضرب على".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: " تراجعت مرات كثيرة عن التصدي له بسبب خوفي علي أولادي من تهديداته بحرماني منهم، مما دفعني للمطالبة باسترداد حقوقى المسجلة بعقد الزواج، بعد أن داوم علي الإساءة لي واستولي على منقولاتي ومصوغاتي".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.