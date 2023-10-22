اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 أكتوبر 2023 07:57 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

زراعة كفر الشيخ: حصاد 180 ألف فدان ذرة وأرز وتوفير تقاوى القمح عالية الإنتاج

الأحد، 22 أكتوبر 2023 07:00 ص
زراعة كفر الشيخ: حصاد 180 ألف فدان ذرة وأرز وتوفير تقاوى القمح عالية الإنتاج الذرة الشامية - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه تم حصاد 60 ألف فدان من الذرة الشامية، من بين 68 ألف فدان مزروعة بمراكز وقرى المحافظة، كما تم حصاد 120 ألف فدان من الأرز، من بين 333 ألف فدان.

وأضاف غربية لـ"اليوم السابع"، أنه تم توفير تقاوى عالية الإنتاج من القمح، بمنافذ الإرشاد والتعاون الزراعى، استعدادا لموسم زراعة القمح، مؤكدًا أن اللجان تابعت زراعة العروة المبكرة من زراعة البنجر، وأن هناك متابعة مستمر لعملية الحصاد لمحصول الأرز والتوصية بعدم حرق قش الأرز والاستفادة منه كعلف للماشية.

 







كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

مديرية الزراعة

حصاد الأرز

حرق قش الأرز

علف الماشية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة