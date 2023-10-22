زراعة كفر الشيخ: حصاد 180 ألف فدان ذرة وأرز وتوفير تقاوى القمح عالية الإنتاج

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه تم حصاد 60 ألف فدان من الذرة الشامية، من بين 68 ألف فدان مزروعة بمراكز وقرى المحافظة، كما تم حصاد 120 ألف فدان من الأرز، من بين 333 ألف فدان.

وأضاف غربية لـ"اليوم السابع"، أنه تم توفير تقاوى عالية الإنتاج من القمح، بمنافذ الإرشاد والتعاون الزراعى، استعدادا لموسم زراعة القمح، مؤكدًا أن اللجان تابعت زراعة العروة المبكرة من زراعة البنجر، وأن هناك متابعة مستمر لعملية الحصاد لمحصول الأرز والتوصية بعدم حرق قش الأرز والاستفادة منه كعلف للماشية.