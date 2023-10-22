رئيس الوزراء الماليزى يزور رابطة العالم الإسلامى ويلتقى الأمين العام

قام السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا بزيارة المقر الفرعى لرابطة العالم الإسلامى بمدينة الرياض، حيث التقى الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا دولته بالحضور والوزن العالمى للرابطة، مثمنًا دورها الإسلامى الكبير، مع تقدير حراكها المهم بشأن الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، ولاسيما أنها تمثل الرابطة الإسلامية لعلماء الأمة ومفكريها وشبابها منطلقةً من مقرها الرئيس بمكة المكرمة حيث القبلة الجامعة للأمة الإسلامية، مؤكدًا معالى الأمين العام أن رابطة العالم الإسلامى حسنة من حسنات المملكة العربية السعودية أهدتها للعالم الإسلامي.

كما جرى خلال اللقاء الاتفاق على موعد انطلاق الدورة الأولى لمجلس عُلماء جنوب شرق آسيا الذى أسسته الرابطة تحت مظلتها فى 2 / 12 /1443هـ الموافق 1 / 7 / 2022م، حيث حضر المؤتمر التأسيسى للمجلس القيادات الدينية الإسلامية فى جنوب شرق آسيا، وكذا الاتفاق على موعد انطلاق قمة زعماء أتباع الأديان العالمية بكوالالمبور برعاية وحضور دولته.

وتركز القمة على تدشين عددٍ من المبادرات وتدارس برامجها التنفيذية "لتعزيز الوعى بين الشباب"، و"ترسيخ قيم التعايش بين التنوع الوطنى فى منطقة الآسيان وحول العالم"، وذلك من خلال أدوات فاعلة بنتائج ملموسة ومقاسة لتتجاوز اللقاءات والأطروحات التقليدية والمعادة.

ثم أقام معالى د.العيسى باسم رابطة العالم الإسلامى مأدبة عشاءٍ تكريمًا لدولة رئيس وزراء ماليزيا والوفد المرافق له، حضرها معالى وزير الخارجية الماليزى الدكتور زمبرى عبد القادر وعددٌ من الوزراء والبرلمانين من الجانب الماليزي.