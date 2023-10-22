جولات لمتابعة لائحة النظام والانضباط بمدارس العامرية أول في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية ، جولاتهم على المدارس بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتشكيل لجان فرعية بالأحياء لتفعيل الدور الرقابي على المدارس، تحقيقًا انضباط العملية التعليمية وتنظيمًا لسير العمل بالمدارس وانتظامه.

وكلف السيد موسى رئيس حى العامرية أول ، دعاء مصطفي قطب سكرتير عام الحي يرافقها مدير عام ادارة العامرية التعليمية ومفتش المتابعة الميدانية بالمحافظة وعضو التفتيش المالي والإداري وعضو إدارة الشئون القانونية بالحى وعضو إدارة المتابعة الميدانية بالحى.

وتمت الجولة بتفقد مدرسة العامرية الثانوية بنات، ومدرسة أسماء بنت أبي بكر الإعدادية بنات، مدرسة آمون الخاصة ،حيث تم تفقد حالة المباني والفصول والفناء وسؤال الطلبة عن العقبات أو التحديات التي تواجههم داخل أو خارج المدارس، وتم لقاء بعدد من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، لمتابعة تنفيذ لائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

وتم خلال الجولة، التحدث مع الطلبة عن أهمية النظافة الشخصية، والحفاظ على نظافة المكان والبيئة المحيطة وعدم مخالفة الزي المدرسي، وشددت اللجنة على ضرورة نظافة المدارس بشكل دوري.