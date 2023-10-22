"جنايات القاهرة" تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بترويج المخدرات

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة، بالسجن المشدد 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر مجدي شكري وليد رشوان.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم أحرز وحاز كمية من المخدرات بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونياً.

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن المضبوطات التي ضبطت مع المتهم تحوي مادة داكنة اللون ثبت أنه لجوهر المخدر المدرج بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات.