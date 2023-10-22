تمويل دول غرب ووسط إفريقيا ب 12 مليار دولار للمشروعات التنموية خلال 2023

كتب عبد الحليم سالم

كشف تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الدولى أنه تم تمويل مشروعات في منطقة غرب ووسط أفريقيا عن طريق القروض.

وأشار الموقع الرسمي حول ارتباطات البنك الدولي في السنة المالية حول ارتباطات البنك الدولي في السنة المالية غرب ووسط أفريقيا، ذكر أنه في السنة المالية 2023، وافق البنك الدولي على تقديم قروض بقيمة 12.0 مليار دولار لغرب ووسط أفريقيا بغرض تمويل 73 عملية، تشمل 564 مليون دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير و11.4 مليار دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية.

أشار الانفوجراف الخاص بالبنك الدولى ان تم تخصيص 15% من المبلغ للطاقة والصناعات الاستخراجية و11% للحماية الاجتماعية و 10% للزراعة والصيد ، و9% للتعليم و9% للنقل و5% للمياه ، و4% للصحة .



