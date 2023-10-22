تكريما لشهداء غزة.. مصريون يتبرعون بأكفان للهلال الأحمر لتوصيلها لفلسطين

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء فى مقره بمدينة العريش خلال الأيام القليلة الماضية كميات كبيرة من "الأكفان" تبرع بها أهالى من كل المحافظات لأشقائهم فى غزة لتكفين شهداء العدوان الإسرائيلى، وقاموا بتسليمها للهلال الأحمر المصرى لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى ضمن شحنات الإغاثة التى يتم الدفع بها عن طريق معبر رفح.

وقالت "عبير شاهين"، وهى من العريش، إنها وزوجها حضروا لمقر الهلال الأحمر بالعريش لتسليم كميات من أثواب الاكفان، وهى أقمشة تم توفيرها لتضاف لشحنات المساعدات المتجهة لغزة وتساعدهم فى تكفين الشهداء.

وأشارت إلى أنهم أسرة بالعريش تبنوا على عاتقهم توصيل هذه الأكفان بعد أن تسلموها من أهل الخير، وبدورهم قاموا بتسليمها بايصالات رسمية فى مقر الهلال واصبحت جاهزة لتنقل .

وتابعت:"تجربة التبرع بكل ماهو متاح لصالح أهالى غزة عاشتها فى مقر الهلال الأحمر المصرى بالعريش، حيث يتم تلقى أى تبرع عينى ويجهز على الفور لينقل على الشاحنات المعدة للوصول لقطاع غزة".