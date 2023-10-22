تفاصيل وصول مساعدات جزائرية لمطار العريش مقدمة للشعب الفلسطينى

وقال خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن الطائرتين قادمتين من الجزائر وهي شحنة 60 طن بطاطين ومواد غذائية وأدوية، مضيفا أن مجموعات شباب الهلال الأحمر تقوم بتفريغ الشحنتين ونقل محتوياتها لمخازن الهلال بالعريش.

وكان اليوم، نقلت طائرتين قادمتين من قطر، 87 طن مواد غذائية واستقبلها ممثل السفارة القطرية والهلال الـحمر المصري .

كما وصلت لمطار العريش طائرة هندية استقبلها أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة، وممثلى الهلال الأحمر المصرى.

شملت الشحنة الهندية حوالي 8 أطنان من المساعدات الطبية، ونحو 30 طناً من المواد الإغاثية من الإمدادات الطبية أدوية أساسية منقذة للحياة ومواد وقائية وجراحية للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة، وتضم أيضاً سوائل الحقن الوريدي ومسكِّنات الألم، عدداً من الخيام وحقائب النوم والقماش المشمع والأدوات الصحية الأساسية وأقراص تنقية المياه.

تسلم الهلال الأحمر المصرى شحنات المساعدات القطرية والهندية، وقام عددا من المتطوعين بتفريغها ونقلها على شاحنات للمخازن التابعة للهلال الأحمر بشمال سيناء تمهيدا لتجهيزها وتحميلها على شاحنات تنقلها من العريش إلى معبر رفح، لتوصيلها لقطاع غزة وتسليمها الهلال الأحمر الفلسطينى.