تعرف على نسب تنفيذ مشروعات البنية التحتية بطهطا وجرجا الصناعية فى سوهاج

محافظة سوهاج، الأمل القادم لفتح أفاق تنمية جديدة خاصة بعد اهتمام القيادة السياسية بها من خلال تطوير البنية التحتية وخاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى اهتمت بتطوير كل شئ، وفى مقدمتها تطوير المناطق الصناعية من أجل خلق فرص استثمارية وخلق فرص عمل للجميع بالإضافة إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة بالقرب من المناطق الصناعية التى حظيت باهتمام كبير.

ومحافظة سوهاج تمتاز بموقع جغرافى ومناخ معتدل، حيث تتوسط المحافظة محافظات جنوب الصعيد ويمر بوسطها نهر النيل، وتتمتع محافظة سوهاج بشبكة طرق داخلية تربط مدنها وقراها وكذلك شبكة طرق إقليمية "سكة حديد وملاحة نهرية وطرق بريه ومطار دولى وطريق الصعيد البحر الأحمر".

والاستثمار بمحافظة سوهاج له مقومات كثيرة ومميزات تختلف عن أى مكان أخر على مستوى الجمهورية، وسوهاج بها 4 مناطق صناعية هى المنطقة الصناعية بحى الكوثر والمنطقة الصناعية بالأحايوة والمنطقة الصناعية بغرب طهطا والمنطقة الصناعية بغرب جرجا.

وفى ظل اهتمام القيادة السياسية بتطوير المناطق الصناعية قامت محافظة سوهاج بتطوير البنية التحتية المنطقة الصناعية بغرب غرب طهطا والمنطقة الصناعية بغرب جرجا تعرف عليها من خلال المعلومات التالية: -

1 – التكلفة الإجمالى لتطوير المنطقة الصناعية بغرب طهطا وغرب جرجا مليار و605 ملايين جنيه.

2 – عملية البنية التحتية تأتى ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

3. عملية التطوير جاءت فى إطار رؤية القيادة السياسية ودعم الدولة للمناطق الصناعية، والاهتمام بدورها كأحد مقومات التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030.

– نسب التنفيذ بالمشروعات جاءت كالاتى:

– منطقة غرب طهطا نسبة التنفيذ بشبكات"مياه، حريق، صرف" 49%.

- نسبة التنفيذ لأعمال الكهرباء والاتصالات 73%.

– نسبة التنفيذ لأعمال الطرق والأسوار وتنسيق الموقع العام و73%.

- المنطقة الصناعية بغرب جرجا بلغت نسبة التنفيذ بمشروعات المياه والحريق والصرف والكهرباء والاتصالات 59.5 %.

- نسبة التنفيذ لأعمال الغاز 100%.

- نسبة تنفيذ الأعمال بالطرق والأسوار و25%.



اعمال الترفيق بالمنطقة الصناعية غرب جرجا



المجمع الصناعى بغرب جرجا (1)



المجمع الصناعى بغرب جرجا (2)



المجمع الصناعى بغرب جرجا (3)



المجمع الصناعى بغرب جرجا (4)



المجمع الصناعى بغرب جرجا (5)



المجمع الصناعى بغرب جرجا (6)



المجمع الصناعى بغرب جرجا (7)



المجمع الصناعى بغرب جرجا (8)



المجمع الصناعى بغرب جرجا (9)



المجمع الصناعى بغرب جرجا (10)



المجمع الصناعى بغرب جرجا (11)



المجمع الصناعى بغرب جرجا (12)



المجمع الصناعى بغرب جرجا (13)



المجمع الصناعى بغرب جرجا (14)



المجمع الصناعى بغرب جرجا (15)



المجمع الصناعى بغرب طهطا (1)



المجمع الصناعى بغرب طهطا (2)



المجمع الصناعى بغرب طهطا (3)



المجمع الصناعى بغرب طهطا (4)



المجمع الصناعى بغرب طهطا (5)



المجمع الصناعى بغرب طهطا (6)



المجمع الصناعى بغرب طهطا (7)



الوحدات الصناعية بغرب جرجا (1)



الوحدات الصناعية بغرب جرجا (1)_1



الوحدات الصناعية بغرب جرجا (2)



الوحدات الصناعية بغرب جرجا (2)_1



ترفيق غرب طهطا (1)



ترفيق غرب طهطا (2)



ترفيق غرب طهطا (3)