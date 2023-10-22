تطوير 4 مناطق غير مخططة فى بلقاس بالدقهلية بتكلفة 85 مليون جنيه.. صور

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندسة نهاد البلتاجي مدير عام وحدة التنمية الحضرية بديوان عام المحافظة، بزيارة تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروعات تطوير مناطق غير مخططة بمدينة بلقاس، في اطار اتفاقيات تعاون مع صندوق التنمية الحضرية لتطوير 4 مناطق غير مخططة بمدينة بلقاس بمبلغ 85 مليون جنيه، واوضح "مختار" ان المناطق التي يشملها التطوير هي مناطق سعفان وتوريان والدهايمة ومنطقة خلف مجلس المدينة ببلقاس..

وأشار "مختار"، إلى أن هناك جهود مستمرة لاجهزة المحافظة لتذليل العقبات التي تعترض التنفيذ للمشروعات لدخولها الخدمة تلبية لاحتياجات المواطنين

هذا وقد وجه "مختار" الشكر والتقدير لصندوق التنمية الحضرية لمساهماته المتميزة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق محافظة الدقهلية،

ومن جانبها أوضحت مدير عام التنمية الحضارية بالمحافظة، انه تم الانتهاء من أعمال التطوير بمنطقتى سعفان وتوريان وجاري التسليم الابتدائي لهما، اما في منطقة الدهايمة فانه يجري حاليا تنفيذ أعمال الانترلوك واعمال الخرسانة العادية وبلغت نسبة الإنجاز الى 75٪ وفي منطقة خلف مجلس المدينة جارى تنفيذ أعمال الانترلوك والرصف وأعمال الخرسانة العادية و أعمال الصرف الصحي وأعمال تركيب الأعمدة الكهر بائية ونسبة الإنجاز وبلغت نسبة الانجاز 45٪..

وأشارت مدير عام التنمية الحضارية، إلى أن هناك اهتمام بالغ لمحافظ الدقهلية ومتابعه مستمرة للوقوف على معدلات التنفيذ اولا بأول لكافة المشروعات الجارية بنطاق المحافظة، وقالت ان هناك تكليفات محددة من للعمل المستمر للعمل على إزالة أية معوقات تعترض استكمال التنفيذ واتخاذ اجراءات حلها مع كافة الأجهزة المختصة لسرعة الانتهاء من هذه المشروع وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

شارك أعمال متابعة تنفيذ المشروعات المشار اليها المهندس اسامة اسماعيل، ممثل صندوق التنمية الحضرية والمحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، والمهندسه ولاء مروان وكيله وحدة التنمية الحضرية و ممثلى الشركة الوطنية للتوريدات العامة والمقاولات القائمة علي تنفيذ المشروع وممثلي الهيئة العربية للتصنيع (الشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية) و استشاري المشروع بالمكتب الهندسي "بيراميدز" و المختصين برئاسة مركز ومدينة بلقاس.