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تداول القمح اليوم بالبورصة المصرية للسلع للحد من ارتفاع الأسعار

الأحد، 22 أكتوبر 2023 05:00 ص
تداول القمح اليوم بالبورصة المصرية للسلع للحد من ارتفاع الأسعار وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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تعقد البورصة المصرية للسلع اليوم الأحد، الجلسة رقم 87  للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحةِ لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، مما له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات التي تدخل الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها ويساهم في الحد من غلاء الأسعار.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن انتهاء، الجلسة رقم 86 للبورصة المصرية للسلع الأربعاء الماضي بنجاح، وطرحت خلالها الهيئة العامة للسلع التموينية، نحو 10,000 طن قمح روسي مستورد للبيع إلى مطاحن القطاعين الخاص والعام، بسعر 11,000 جنيهاً، للطن الواحد عبر منصة البورصة المصرية للسلع.

وفي إطار حرص وزارة التموين والتجارة  في الحد من غلاء أسعار السلع، طرحت الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية القمح  بالبورصة المصرية للسلع على مدار الأشهر الماضية لتوفيره للمطاحن، حيث تم طرح ما يقرب  من مليون و200  طن ألف طن وتوفير للمطاحن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار في الأسواق الأخرى بجانب استمرار طرح الذرة الصفراء المستورد المخزون لدى وزارة التموين لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة "طاقة إنتاجية من 20 إلى 100 طن يوم"، لتحويلها إلى علف للدواجن لصالح صغار مربى الدواجن، حيث تم طرح أكثر من 68 ألف طن ذرة صفراء وردة.







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