تحركات فعالة للحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تضامنا مع القضية الفلسطينية

محمد الجالى - هند مختار

نظمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى وقفة احتجاجية أمام مقرها الرسمى للتنديد بالقصف الإسرائيلى فى فلسطين، والمشاركة بالوقفة بالاحتجاجية الحاشدة أمام النصب التذكارى للجندى المجهول بطريق النصر والرافضة لتهجير أهالى قطاع غزة، وكذلك الوقف الفورى للاعتداء على المدنيين فى غزة فى هذا الصراع، مع إدانة الجرائم الإسرائيلية الوحشية فى القطاع ولدعم وتفويض القيادة السياسية فى إدارتها للأحداث الجارية، وتضامنًا مع الأشقاء فى فلسطين.

وأدانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى القصف الإسرائيلى المتعمد لمستشفى المعمدانى مساء الثلاثاء الماضٍ، والذى أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين.

وأعربت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رفضها القاطع لكل التصورات التى طرحتها إسرائيل حول إمكانية تهجير أهالى قطاع غزة إلى سيناء لمخالفتها القانون الدولى والإنسانى، حيث دعت دول العالم أجمع بالتدخل للضغط والتهدئة، والعودة إلى مائدة المفاوضات على أساس حل الدولتين والتسليم المطلق بأنه لا حل إلا بناء على السلام العادل بإقامة دولتين وضمان حق الأشقاء الفلسطينيين فى البقاء على أراضيهم واستعادة ما سلب منهم بالمخالفة لمقررات الشرعية الدولية.