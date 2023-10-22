اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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"نظام المقاصة والتحويلات خارج البلاد"..

تجديد حبس متهم بتجارة العملة وبحوزته 16500 دولار أمريكي

الأحد، 22 أكتوبر 2023 04:46 م
تجديد حبس متهم بتجارة العملة وبحوزته 16500 دولار أمريكي تجارة العملة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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"نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج البلاد" أنشطة استخدمها متهم للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، واعترف المتهم بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.

وجدد قاض المعارضات المختص، حبس المتهم 15 يومًا احتياطيًا بعدما تبين تربحه من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003

وتبين أن المتهم قام بالاتجار فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهم بصحة ما جاء بمحضر التحريات الرقابية ومحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهم.

وضبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" "16,256ألف دولار أمريكى- 2000 جنيه" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







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