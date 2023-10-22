تأجيل محاكمة موظف وربة منزل بتهمة خطف طفلة فى الجيزة لـ26 أكتوبر

كتب أحمد حسني

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأجيل محاكمة مشرف مغسلة بشركة وربة منزل لاتهامهما بخطف طفلة حديثة الولادة في الجيزة لجلسة 26 أكتوبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد و محمد احمد صبري وأمانة سر محمد جبر، و محمد سيد شحاتة.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين تهمة خطف طفلة حديثة الولادة بطريقة التحايل، إذ استغلا عسر وعوز والدتها وعدم وجود رعايتها وما أن تحصلا عليها حتى أخبروها بوفاتها.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين عرضوا على الأم تبني صغيرتها الوليدة موهمين إياها بحسن رعايتها فتمكنا بتلك الوسيلة من أقصائها عن كنف والدتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.