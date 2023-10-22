تأجيل إعادة محاكمة طبيب متهم بالاتجار فى البشر لـ19 نوفمبر

كتب أحمد حسني

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأجيل إعادة محاكمة طبيب متهم بالاتجار في الأعضاء اليشر لجلسة 19 نوفمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدأحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد و محمد احمد صبريـ وأمانة سر محمد جبر محمد سيد شحاتة.

المحكمة كانت أصدرت بحق المتهم حكم غيابي بالسجن 15 سنة وتغريمه 500 ألف جنيه.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه وآخرين سبق الحكم عليهم أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفقة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الإتجار بالبشسر وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر عل منفعة مالية بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية، وكان ذلك باستغلال ضعفهم وحاجتهم بقصد استئصال أعضائهم البشرية.

وشملت الجريمة استئصال الكلية من المجني عليه الأول وكلية المجني عليها الثانية ونشأ عن ذلك عاهة مُستديمة للمجني عليها يستحيل برؤها تقدر بحوالي 15 %.