باحثون من 16 دولة يشاركون بمؤتمر دولى حول المدن الذكية المستدامة

كتب محمد صبحى

ينطلق صباح اليوم الأحد، فعاليات أعمال المؤتمر الدولى الثانى ل لمدن الذكية "الذكاء يلتقي بالاستدامة" في نسخته الثانية، ويشارك في المؤتمر باحثين من أكثر من 16 دولة: ألمانيا واليابان وإسبانيا وبولندا وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا ونيوزيلندا وقبرص وزيمبابوي والمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة والكويت وفلسطين ومصر.

ويعد المؤتمر منصة لمناقشة مفهوم التحول إلى المدينةِ الذكيةِ التي تعتمد على البيانات والتقنيات مفتوحة المصدر، لتسهم في تحسين جودة حياة السكان في مجالاتِ تنميةِ المدنِ وتحقيقِ الاستدامة للعملِ بصورةٍ تكاملية للوصول إلى تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 لتتواكب مع التوجهات العالمية للمدن الذكية.

ويشارك فى حضور المؤتمر 8 متحدثين رئيسين وهم الدكتور ديتر فريتش الأستاذ بجامعة شتوتجارت بألمانيا والدكتور يورجن دولد رئيس المجلس الاستشاري العلمي لمركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض GFZ في بوتسدام ألمانيا وعضو مجلس إدارة المجلس العالمي للصناعة الجيومكانية، الدكتور عمرو صفوت مدير هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، الدكتورة نادين علامة المدير التنفيذي لمعهد تايلور الجغرافي المكاني بالولايات المتحدة الأممريكية عضو لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية (UNGGIM ، المهندس جان بلاسكو خبير صناعي لمشاريع قطاع السكك الحديدية والطيران، الدكتور كريستوف ستيلر أستاذ في معهد هندسة القياس والتحكم في معهد كارلسروه للتكنولوجيا (KIT)، رئيس سابق لجمعية أنظمة النقل الذكية في الفترة من 2012 – 2013 ، الدكتور محمد عارف أستاذ بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ورئيس لجنة الكود المصري للمدن المستدامة والذكية، الدكتورة إيريس بيل أستاذ بكلية الهندسة المعمارية والتصميم بجامعة شتوتجارت وعميد برنامج الماجستير الدولي لحلول المدن الذكية.

وينعقد المؤتمر بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وبالشراكة مع جامعة شتوتجارت بألمانيا والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، تحت رعاية الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس امناء الجامعة الألمانية بالقاهرة وبرئاسة الدكتور إبراهيم الدميرى عضو مجلس أمناء الجامعة .