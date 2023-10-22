اليوم السابع
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بابا الفاتيكان: كل حرب هى هزيمة حقيقية

الأحد، 22 أكتوبر 2023 11:22 م
بابا الفاتيكان: كل حرب هى هزيمة حقيقية البابا فرنسيس
أ ش أ

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أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس اليوم الأحد عن قلقه إزاء الأوضاع فى الأراضى المقدسة فى فلسطين، معتبرا أن كل حرب هى هزيمة حقيقة.

وأعرب فرنسيس - وفقا للموقع الرسمى للفاتيكان اليوم الأحد - عن قلقه بشأن الأوضاع فى إسرائيل وفلسطين


وتابع إننى أفكر فى الوضع الإنسانى الخطير فى غزة ويحزننى أن المستشفى الأنجليكانية ورعيّة الروم الأرثوذكس قد تعرضا للقصف أيضا فى الأيام الأخيرة

وقال فرنسيس " إن الحرب .. كل حرب فى العالم هى هزيمة.. الحرب هى هزيمة على الدوام.. إنها تدمير للأخوَّة الإنسانية". 







البابا فرنسيس

فلسطين

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

الروم الأرثوذكس




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