انطلاق فعاليات مسابقة القرآن الكريم كاملا لطلاب وطالبات كليات أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

انطلقت اليوم فعاليات مسابقة القرآن الكريم كاملاً لطلاب وطالبات كليات فرع جامعة الأزهر بأسيوط والتي نظمتها إدارة رعاية الشباب بالأمانة العامة المساعدة برعاية الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي و الدكتور عبد الفتاح بهيج العواري عميد كلية الشريعة والقانون، وبرئاسة محمد حسين أبو العلا، مدير الإدارة، وبالتعاون مع رعاية الشباب بكلية الشريعة والقانون برئاسة هاني درويش، خلال الفترة من 2023/10/22 إلى2023/10/29.

وأوضح الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي أن هذه المسابقات تأتى تحفيزا لطلاب وطالبات كليات الفرع للمنافسة فى حفظ كتاب الله واتقانه و تنمية الوعى الديني، وهو ما يسهم في ترسيخ القيم والمعتقدات الدينية والروحانية لدى الطلاب والطالبات بالإضافة إلى أهمية تحقيق روح المنافسة الشريفة لديهم .

وتولى تحكيم المسابقات في كليات البنين مجموعة من المتميزين وهم الدكتور محمد جاد المولى و الدكتور عبدالمنعم حموده ،و الدكتور مصطفى فرغلي أعضاء هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون بأسيوط ،كما تولى تحكيم المسابقات في كليات البنات الدكتور ياسر عبد الهادي عبد الحكيم ، و الدكتور مصطفى عبد الجواد أحمد و الدكتور كمال أحمد محمد زين أعضاء هيئة التدريس بكلية البنات الإسلامية بأسيوط.