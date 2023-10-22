اليوم السابع
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الأحد، 22 أكتوبر 2023 05:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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انطلاق أولى المساعدات الجزائرية للشعب الفلسطينى نحو مطار العريش

الأحد، 22 أكتوبر 2023 03:57 م
انطلاق أولى المساعدات الجزائرية للشعب الفلسطينى نحو مطار العريش مطار العريش
أ ش أ

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انطلقت أولى الطائرات التابعة للقوات الجوية للجيش الجزائري محملة بالمساعدات الإنسانية إلى مطار العريش لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

كانت الجزائر قد أعلنت، مساء أمس السبت، إرسال مساعدات إنسانية هامة وعاجلة إلى مطار العريش؛ متمثلة في مواد غذائية وطبية وخيم، عن طريق جسر جوي مكون من العديد من الطائرات التابعة للقوات الجوية للجيش الجزائري.

وأشارت إلى أن هذه المساعدات العاجلة تؤكد التزامها بالتضامن اللا مشروط واللا محدود مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.







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