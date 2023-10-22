اليوم السابع
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الولايات المتحدة تنشر منظومة صواريخ ثاد وقوات إضافية إلى الشرق الأوسط

الأحد، 22 أكتوبر 2023 06:06 ص
الولايات المتحدة تنشر منظومة صواريخ ثاد وقوات إضافية إلى الشرق الأوسط بايدن
أحمد علوى

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن الولايات المتحدة سترسل منظومة دفاع جوى من طراز ثاد وكتائب إضافية من أنظمة الدفاع الجوى الصاروخية باتريوت إلى الشرق الأوسط تحسبا لأى تصعيد فى المنطقة.
 
وقال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن "بعد مناقشات مستفيضة مع الرئيس جو بايدن فى شأن التصعيد الأخير من قبل إيران والقوى التى تعمل بالوكالة عنها فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وجهت اليوم بسلسلة من الخطوات الإضافية لتعزيز موقف وزارة الدفاع فى المنطقة".
 
وأضاف أوستن أنه سيرسل قوات إضافية إلى المنطقة لكنه لم يذكر عددهم.
 
 






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