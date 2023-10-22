الهلال الأحمر بشمال سيناء يواصل استقبال شحنات إغاثة دولية وتبرعات مواطنين لصالح غزة

شمال سيناء ـ محمد حسين

ارتفع عدد مستودعات تخزين شحنات الإغاثة إلى غزة ، التى وفرها الهلال الأحمر بشمال سيناء إلى أكثر من 9 مستودعات، إضافة لفتح ثلاجة المخزن الاقليمى للأدوية بشمال سيناء لحفظ وتخزين الأدوية.

وقال "سعيد محمود محمد"، مسئول مخازن الهلال الأحمر المصرى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، ان "الهلال الاحمر المصرى" جمعية دولية تعاون فى الحد من الكوارث والتدخل والمساعدة، وكان قبل ايام حاضرا على الحدود المصرية مع السودان لإغاثة الشعب السودانى، وفور حدوث العدوان على غزة تحركت أطقم الهلال للمعاونة فى نقل المساعدات للأشقاء فى قطاع غزة، والتى يتواصل نقلها تباعا برا وجوا.

وأضاف انه تم توفير أكثر من 9 مخازن مجهزة بالعريش فى ومخازن وفرتها المحافظة باستاد العريش والصالة الرياضية، وجارى توفير اخرى وفيها يتم حفظ المساعدات التى تصل وتجهيزها، وإعادة نقلها على شاحنات لتصل لمعبر رفح، فضلا عن حفظ الادوية فى ثلاجة المخزن الاقليمى للادوية التابع لوزارة الصحة بالعريش حفاظا عليها.

اضاف الدكتور رائد عبد الناصر، الأمين العام لفرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، انه اضافة لإستلام الهلال الأحمر شحنات إغاثة دولية ومحلية، يستقبل الفرع فى مقره بالعريش المساعدات بكل انواعها التى يمكن ان يقدمها المواطنين، لافتا انه يتم استقبال المتبرع وتسجيل بيانات ماتبرع به وتسليمه ايصال استلام رسمى ثم توجيه المساعدة، وتضاف فى المخازن وتجهز لنقلها لغزة.