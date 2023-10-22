اليوم السابع
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المتحدث العسكري: الجانب الإسرائيلي تأسف على الحادث غير المتعمد على الحدود

الأحد، 22 أكتوبر 2023 07:16 م
المتحدث العسكري: الجانب الإسرائيلي تأسف على الحادث غير المتعمد على الحدود القوات المسلحه
كتب زكى القاضى

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أكد المتحدث العسكرى للجيش المصرى أنه خلال الإشتباكات القائمة فى قطاع غزة اليوم الأحد الموافق 22 / 10 / 2023 أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية وقد أبدى الجانب الإسرائيلى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجارى التحقيق فى ملابسات الواقعة .
 
 
 






المتحدث العسكرى

الجيش المصرى

سيناء

مصر




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