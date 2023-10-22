الكاتبة سماح أبو بكر عزت تروى لطلاب مدرسة بالشرقية حكايات نصر أكتوبر

الشرقية إيمان مهنى

أجرت الكاتبة والإعلامية سماح أبو بكر عزت، جولة في مدرسة الظواهرية بقرية الظواهرية التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، ضمن فعاليات مبادرة "أنت الحياة" مع مؤسسة حياة كريمة

وتحدثت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، إلى الطلاب، حول مذبحة بحر البقر، قائلة: "محافظة الشرقية تشتهر بأنها أهل الكرم وأهل الكرامة وفيها حدثت مذبحة بحر البقر في 8 أبريل عام 1970 التي استشهد فيها عدد من الطلاب".

وتابعت الكاتبة والإعلامية سماح أبو بكر عزت في حديثها للطلاب:" في 6 أكتوبر عام 1973 استطاع جيشنا القوي أن يثأر لشهداء مذبحة بحر البقر وكل الشهداء واستعادة أرض سيناء الغالية الحبيبة".

‎يذكر أنه قد أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة" أنت الحياة" في محطتها الأولى في محافظة الفيوم في أغسطس 2022، لتنطلق بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، بينها البحيرة وسوهاج المنيا والغربية وبني سويف والجيزة. يأتي ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن.