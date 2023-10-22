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"القاهرة الإخبارية": 170 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح تنتظر العبور إلى غزة

الأحد، 22 أكتوبر 2023 01:16 م
"القاهرة الإخبارية": 170 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح تنتظر العبور إلى غزة معبر رفح
كتب محمد عبد العظيم

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قال مصطفي عبد الفتاح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك 170 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح البرى، جاهزة للدخول إلى قطاع غزة فى أى وقت، لافتا إلى أن حالة تأهب قصوى بمنفذ رفح البرى استعدادا لإدخال المساعدات.

ويواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، جهوده المستمرة لوصول المساعدات من خلال معبر رفح لوصولها إلى أهالى غزة، وكانت أول شاحنة تعبر إلى الجانب الفلسطينى، شاحنة التحالف الوطنى.

ويبذل التحالف الوطنى للعمل الأهلى، جهودًا مكثفة منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة عن طريق استهداف منازل المدنيين والبنية التحتية، من أجل توفير الدعم للأشقاء فى فلسطين.

يأتي ذلك بالتزامن مع القصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة، واستهدافه مواقع احتماء المدنيين، سواء في المستشفيات أو مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

 







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