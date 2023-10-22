"القاهرة الإخبارية": قافلة المساعدات الثانية لقطاع غزة تشمل 20 شاحنة

قال مصطفي عبد الفتاح مراسل "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، إن قافلة المساعدات الثانية لقطاع غزة تشمل 20 شاحنة، لافتا إلى أن الهلال الأحمر المصري دفع بـ4 شاحنات ضمن قافلة المساعدات.

ورصدت كاميرا قناة "القاهرة الإخبارية"، احتفالات وفرحة مصرية من المتطوعين بعد دخول الدفعة الثانية من قوافل المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح: "سمعنا أصوات العديد من المتطوعين المشاركين الذين تواجدوا أمام معبر رفح البري قبول وصول كل هذه المساعدات، وهناك حالة مرتفعة للمعنويات لدى كل من يتواجد هنا، خاصة أن هذا النجاح لكل من عمل على إيصال المساعدات إلى فلسطين".

وأوضح "عبد الفتاح"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عبور المساعدات تكليل لجهد الدولة المصرية مؤخرا منذ اندلاع الأزمة، ومنظمات المجتمع المدني المصري والمتطوعين الشباب الذين يصلوا الليل بالنهار أمام معبر رفح رغم الصعوبات من أجل إيصال المساعدات بشكل متواصل وبشكل يحافظ على حياة الشعب والأشقاء في فلسطين.