اليوم السابع
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الأحد، 22 أكتوبر 2023 06:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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العاهل الأردنى يحذر: استمرار حرب إسرائيل على قطاع غزة سيفجر الأوضاع بالمنطقة

الأحد، 22 أكتوبر 2023 04:51 م
العاهل الأردنى يحذر: استمرار حرب إسرائيل على قطاع غزة سيفجر الأوضاع بالمنطقة العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
أ ش أ

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أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ضرورة تحرك المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على قطاع غزة وحماية المدنيين وكسر الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، محذرا من استمرار الحرب بما يدفع إلى انفجار الأوضاع فى المنطقة.

وذكر بيان للديوان الملكى أن ذلك جاء خلال لقاء العاهل الأردني، اليوم /الأحد/ فى قصر الحسينية، مع كبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق جوى مارتن سامبسون، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.
وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول الأوضاع الخطيرة فى غزة، والعلاقات الثنائية بين البلدين

 

 







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