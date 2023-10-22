الصومال.. مقتل 4 جنود وإصابة 5 في انفجار سيارة بمنشأة عسكرية على مشارف مقديشو

قالت الشرطة الصومالية إن 6 أشخاص بينهم أربعة جنود، لقوا مصرعهم في انفجار سيارة مفخخة بمنشأة عسكرية تقع على مشارف العاصمة مقديشو.

وصرح المتحدث باسم الشرطة الصومالي، صادق دوديش، بأن 9 أشخاص آخرين بينهم خمسة جنود، أصيبوا في التفجير الانتحاري الذي استهدف منشأة عسكرية في منطقة شبيلي السفلى.

وأعلنت حركة الشباب المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم، وكثيرا ما تنفذ الجماعة مثل هذه الهجمات.

وأظهرت صور متداولة على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، حجم الأضرار الناجمة عن التفجير الذي أدى إلى تدمير القاعدة الأمنية وعدد من منازل المدنيين في محيطها.

وتقاتل الحكومة الفيدرالية الصومالية حركة الشباب منذ سنوات، حيث كثفت قوات الأمن هجومها على الجماعة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك محاولة تفكيك شبكتها الدعائية.