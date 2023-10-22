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الصحة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب 24 مجزرة خلال يوم واحد راح ضحيتها 266 شهيدا

الأحد، 22 أكتوبر 2023 01:37 م
الصحة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب 24 مجزرة خلال يوم واحد راح ضحيتها 266 شهيدا أطفال غزة
كتب أحمد جمعة

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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، الأحد، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ 24 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 266 شهيدا منهم 117 طفلا وغالبيتهم من جنوب قطاع غزة.

وأشار "القدرة" إلى ان إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة بلغ 4651 شهيدا منهم 1873 طفلا و 1023 سيدة و 187 مسن إضافة الى إصابة 14245 مواطن بجراح مختلفة

 وأوضح أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بلغت 574 مجزرة راح ضحيتها  3600 شهيدا وصلوا للمستشفيات ولازال اضعاف ذلك تحت الأنقاض.

 

 

 

 

 

 

 

 







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