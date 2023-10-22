السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات لـ4 متهمين باستعراض القوة فى 15 مايو

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة 4 متهمين، بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات، لاتهامهم باستعراض القوة بمنطقة 15 مايو.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 6 سنوات، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن 3 سنوات، وبمعاقبة المتهم الثالث بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهم الرابع بالسجن 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد و محمد احمد صبري وأمانة سر محمد جبر محمد سيد شحاتة.

وكشفت التحقيقات مع المتهمين، عن أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالتهديد والعنف ضد المجنى عليهم، مستخدمين في ذلك أدوات، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم، وفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجنى عليهم، وتكدير أمنهم وسلامتهم، وتعريض حياتهم للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.