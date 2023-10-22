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الزراعة: لجان وحملات رقابية لضبط أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق

الأحد، 22 أكتوبر 2023 11:40 م
الزراعة: لجان وحملات رقابية لضبط أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق الدواجن
كتب إبراهيم حسان

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قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إن هناك حملات بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة لضبط أسعار الدواجن والبيض في الأسواق.
 
أضاف طارق سليمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه تم تشكيل لجان وحملات رقابية للاطمئنان على مدى تنفيذ المبادرة على أرض الواقع.
 
وتابع رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة: "كل الأزمات التي مرت بها دول العالم جعلت كل الدول تعاني من مشكلات في نقص إنتاجية بعض السلع، ونحن نتخذ كل الإجراءات الحاسمة للتعامل مع التجار الجشعين".
 
وأكمل: "الأعلاف تشكل 70% أو 80% من الثروة الحيوانية أو الداجنة، ودبرنا العملة اللازمة للإفراج مستلزمات إنتاج بقيمة 4 مليارات دولار أعلاف لضبط أسعار الدواجن في السوق المصري، ونحن كمستهلكين يجب أن يكون عليهم دور لعدم تشجيع التكالب على الأسعار المرتفعة".
 
 






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