الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر مستشار الرئيس للشئون المالية

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر السابق، متقدمًا بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد العظيم، الذي خدم الوطن بشرف وإخلاص وكفاءة في العديد من المواقع على مدار مسيرته الوطنية الممتدة، داعياً الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.
الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر مستشار الرئيس للشئون الماليةالأحد، 22 أكتوبر 2023 03:43 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة