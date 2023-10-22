الدفاع الروسية: إسقاط 6 صورايخ و 27 طائرة أوكرانية منها 23 بدون طيار

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة من طراز سو-24 وطائرتين من طراز ميج-29 ومروحية من طراز مي-8 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية على مدار اليوم الماضي، فضلا عن تدمير 23 طائرة بدون طيار بالقرب من بيلوجوروفكا وبيريستوفوى وسبورنوى فى دونيتسك ، وفيرخنيكامينكا وزولوتاريوفكا فى لوهانسك وأوليانوفكا فى منطقة زابوريجيا.

وأضافت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أيضا أربعة صواريخ مضادة للإشعاع من طراز هارم وصاروخين كروز مضادين للسفن من طراز نبتون أيضا.