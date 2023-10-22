"الدفاع البريطانية": الخسائر البشرية لروسيا فى أوكرانيا قد تصل لـ190 ألف جندى

وأضافت الوزارة - في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا، عبر موقع (إكس) اليوم الأحد، أنه "وفقاً لتقديرات وزارة الدفاع الأوكرانية، أدت الهجمات الأخيرة التي شنها الجيش الروسي على منطقة (أفدييفكا) إلى زيادة بنسبة 90% في الخسائر الروسية في ساحة المعركة".

وأشارت إلى "أنه منذ فبراير 2022، زادت روسيا بشكل كبير من وجود قواتها على الأرض في أوكرانيا من خلال تكثيف التجنيد باستخدام الحوافز المالية والتعبئة الجزئية التي أجريت في خريف 2022".. موضحة "أن هذه الزيادة في عدد الأفراد هي العامل الرئيسي وراء قدرة روسيا على الدفاع عن الأراضي التي تسيطر عليها وتنفيذ هجمات مكلفة".

ورجحت وزارة الدفاع البريطانية أن تكون روسيا قد تكبدت ما بين 150 ألفا إلى 190 ألف ضحية بين قتلى وجرحى منذ بدء الصراع، مع وصول العدد الإجمالي بما في ذلك الجرحى المؤقتين والمتعافين الذين قد يعودون إلى ساحة المعركة في بعض القدرات إلى 240 ألفًا.