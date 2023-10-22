الجيش الإسرائيلى يعترف بأسر 212 إسرائيليا فى غزة

وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، الأحد، إن إسرائيل "تأكدت من احتجاز 212 رهينة" في غزة، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل، وذلك حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى.

وكانت قد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 4385 شهيدا منهم 1756 طفلا و 967 سيدة إضافة إلى13561 جريحا منذ السابع من أكتوبر، مشيرة إلى أن 70 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء والمسنين.

أشارت الصحة الفلسطينية في غزة عبر بيانها اليومي إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطواقم الطبية أدت إلى استشهاد 51 كادرا صحيا وإصابة 87 اخرين بجراح مختلفة.