الجهاز المركزى للإحصاء يعلن بدء العمل الميدانى للتعداد الاقتصادى السادس

كتب: مدحت عادل

بدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العمل الميداني للتعداد الاقتصادي السادس لجمع بيانات المنشآت الاقتصادية، وذلك بعد الانتهاء من تدريب أكثر من 1500 باحث ومراجع ومشرف داخل المدينة التعليمية التابعة للجهاز اعتبارا من شهر سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن يستمر العمل الميداني لمدة 9 أشهر وبعدها إعلان النتائج، حيث إن هناك عدة جهات تنتظر إعلان نتائج التعداد الاقتصادي الجديد في مقدمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تساعد هذه البيانات في تحديد حجم الناتج المحلي الإجمالي على مستوي الجمهورية، والذي يشمل كافة مقومات الأنشطة الاقتصادية من عمالة وعدد المنشآت والانشطة والقيمة المضافة ومستلزمات الإنتاج، والأرباح.

وقال اللواء خيرت بركات في وقت سابق، إنه من المقرر أن يشمل التعداد الاقتصادي الجديد أنشطة اقتصادية جديدة من بينها نشاط التجارة الإلكترونية وخدمات التعهيد والاقتصاد الأخضر، لما أصبحت تمثله هذه الأنشطة من مساهمة في النشاط الاقتصادي.