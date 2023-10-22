الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل النظام الأساسى لمصر للطيران للخطوط الجوية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، رقم 831 لسنة 2023، والصادر حول تعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسى لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وينص قرار وزير الطيران، على استبدال المادة 6 من النظام الأساسى لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، الصادر برقم 130 لسنة 22022، والذى ينص على تحديد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 2 مليار و500 مليون جنيه مصري.

وحدد القرار رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 2 مليار و451 مليونا و588 ألف جنيه مصرى،موزعا على عدد أسهم قدرها 24 مليونا و515 ألفا و855 سهما، قيمة كل سهم 100 جنيه مصرر، وجميعها مملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران.

ونوهت الجريدة الرسمية، على العمل بالقرار اعتبارا من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية، حيث صدر فى أغسطس الماضى 2023.