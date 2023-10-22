الجامعة العربية تشيد بقمة القاهرة للسلام وتثمن جهود مصر لوصول المساعدات لغزة

بيشوى رمزى

قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن الأمور المتفاقمة فى قطاع غزة تثير حالة من الاستياء فى العالم العربى، متوجهة بالتحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ظل التنظيم الناجح لقمة القاهرة للسلام والتى تهدف إلى إحياء عملية السلام.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفى حول المساعدات لقطاع غزة، أن الاحتلال يواصل سياسة العقاب الجماعى، عبر قصف المدنيين ومنازلهم واستهداف العاملين فى قطاع الصحة، فى الوقت الذى قطعت فيه الامدادات عن القطاع مما يفاقم الازمة الصحية والانسانية هناك.

وأوضحت أن الاحتلال اعتاد على ممارسة انتهاكاته، عبر الحصار والتجويع ناهيك عن ممارسة القتل والتهجير، مشيرة إلى نداء الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط لفتح ممرات انسانية من أجل مساعدة أهالى غزة.

وأضافت أن جامعة الدول العربية تسعى إلى تقديم المساعدات للدول العربية التى تعانى من ازمات إنسانية، بينما حذرت مرارا وتكرارا من جراء الانتهاكات التى ترتكب من قبل الاحتلال بحق الفلسطينيين، مشيرة إلى العمل المتواصل على التواصل مع المؤسسات الفلسطينية لتسهيل توصيل المساعدات.

وأشارت إلى التنسيق الدائم مع وزارة الصحة والسكان فى مصر لتوفير المساعدات المطلوبة لسكان قطاع غزة، مثمنة جهود مصر فى إطار تنسيقها الدؤوب مع الدول الاخرى لتوصيل المساعدات فى أقرب وقت ممكن وكذلك الجهود العربية لما تقدمه الدول من مساعدات للفلسطينيين، داعية الشعوب العربية للاستجابة لحملات التبرع لإنقاذ سكان القطاع.