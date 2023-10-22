التعليم تكشف مستوى التقييم الوطنى فى العربى والرياضيات للرابع الابتدائي.. صور

كتب ـ محمود طه حسين

أكد الدكتور رمضان محمد رمضان رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، النقاط الرئيسية من التقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي فى الرياضيات واللغة العربية، أن الغرض من برنامج التقييم الوطني، وضع نظام مؤسسي قائم على المنهج العلمي، لجمع أدلة دقيقة وموثقة بشكل دوري منتظم، لمراقبة التقدم في تعلم التلاميذ اللغة العربية والرياضيات بنهاية الصف الرابع الابتدائي.

وأضاف خلال ورشة عمل حول تعزيز مهارات القراءة والكتابة بحضور وزير التعليم، أن هناك تقييما لتأثير المناهج المطورة في إطار مشروع تطوير التعليم و قد استهدف تطبيق خطر الأساس لتقييم 5 نواتج تعلم أساسية مشتقة من تحليل اطار منهج الصف الرابع في اللغة العربية كالآتي: الاستماع، المفردات، القراءة الأدبية، القراءة المعلوماتية، الكتابة.

وأشار إلى أنه تم عقد مقارنة بين مستويات التلاميذ في اللغة العربية، كالتالى: