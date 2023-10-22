اليوم السابع
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التضامن: الدولة منفتحة على مشاركة المجتمع المدنى لحل أزمة الزيادة السكانية

الأحد، 22 أكتوبر 2023 12:08 م
التضامن: الدولة منفتحة على مشاركة المجتمع المدنى لحل أزمة الزيادة السكانية جانب من المؤتمر
كتبت ندى سليم _ تصوير حسن محمد

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قال أيمن عبد الموجود، مستشار وزيرة التضامن الإجتماعى، إنه خلال عامين 2022/ 2023، تمت الموافقة على تمويلات أجنبية بقيمة 250 مليون جنيه لدعم القضية السكانية، مؤكدا أن هذا يعكس الانفتاح التى منحته الدولة للمجتمع المدني، للمشاركة في حل هذه القضية الشائكة.
 
 

وتتطرق مستشار وزيرة التضامن الإجتماعى، خلال الملتقى السنوى السادس عشر لحقوق الإنسان بعنوان " مؤسسات المجتمع المدنى ومواجهة المشكلة السكانية"، اليوم الأحد، إلى أهمية تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان، والعمل على محور عمالة الاطفال والتوسع فى تخصيص المراكز الخاصة بالعنف ضد المرأة، فضلا عن برنامج فرصة الذى انطلق فى قرى حياة كريمة واستهدف تمكين الأسر والعمل على محور تنمية الإنسان وتطوير المدارس ومراكز الشباب.

 

ولفت أيضا إلى أن هناك 460 جمعية تعمل فى مجال تنظيم الأسرة، لأنها تشكل أهمية كبرى فى حلحلة تلك القضية.

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