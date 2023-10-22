البنك الدولى يمول مشروعات ب 5.2 مليار دولار بالشرق الأوسط وإفريقيا.. إنفوجراف

كتب عبد الحليم سالم

كشف تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الدولى أنه تم تمويل مشروعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 5.2 مليار دولار عن طريق القروض.

وأشار الموقع الرسمي حول ارتباطات البنك الدولي في السنة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا انه في السنة المالية 2023، وافق البنك الدولي على تقديم قروض بقيمة 5.2 مليارات دولار للمنطقة بغرض تمويل 22 عملية، تشمل 4.7 مليارات دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير و561 مليون دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية ، كما قدم البنك تمويلاً خاصاً بقيمة 80 مليون دولار أخرى لمشروعات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب الانفوجراف الخاص بالبنك الدولى ،تم تمويل المشروعات الاجتماعية ب 23% ، والطاقة والصناعات الاستخراجية ب 10% ،ومشروعات المياه والصرف الصحى بنسبة 8% ،والنقل ب 8% والقطاع المالى ب 8%مشروعات الزراعة بنسبة 6%.



