اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاستخبارات العراقية: مقتل 7 إرهابيين فى محافظة نينوى

الأحد، 22 أكتوبر 2023 09:12 م
الاستخبارات العراقية: مقتل 7 إرهابيين فى محافظة نينوى الجيش العراقى
أ ش أ

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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، قتل 7 إرهابيين فى محافظة نينوى، وأوضحت الاستخبارات - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الإرهاب فى محافظة نينوى تمكنت، بناءٍ على معلومات استخبارية دقيقة، من قتل سبعة مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من مكافحة الإرهاب من خلال كمين محكم فى مناطق متفرقة بمحافظة نينوى.

وأشارت إلى أنه من خلال التحقيق مع المتهمين اعترفوا بانتمائهم إلى عصابات تنظيم "داعش" ضمن ما يسمى بـ (ديوان الجند وفرقة الفرقان وجيش العسرة وفرقة الكواسر وكتيبة المدفعية وديوان العقارات).







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العراق

نينوى

داعش

مكافحة الإرهاب




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