استمع إلى الطفلة "ملك" موهبة فى الإنشاد الدينى بدمياط.. فيديو وصور

دمياط - هيثم مراد

موهبة جديدة تقدمها الأنشطة الطلابية داخل مدارس مصر، ذاع سيطها فى وقت قصير، رغم صغر سنها غير أنها اختارت الإنشاد الديني ليكون طريقها نحو تحقيق حلم الإنشاد فى الإذاعة المصرية.. الطفلة ملك محمود ندا ابنة مدينة الروضة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، صاحبة الـ12 عاما، أحدث المنشدين داخل دمياط.





"بدأت التعلم ببرامج الإذاعة المدرسية، وقتها اكتشفت موهبتى فى الإنشاد عشقت تلك الموهبة وقررت الاستمرار" هكذا بدأت ملك الحديث لـ"اليوم السابع"، أضافت قائلة: "تلقيت الدعم من الجميع، ولكن تظل والدتى هى الداعم الأكبر بالنسبة لى، نستمر لساعات طويلة فى التدريب حتى أتمكن من تقديم الأنشودة بشكل جيد".

وأضافت صاحبة الـ12 عاما: "أتذكر أولى حفلاتى داخل المدرسة، كنت واثقة أنها ستكون بداية طريقى مع الإنشاد، عندما صعدت إلى المسرح لم أر شيئا سوى هدفى وأن أكون واحدة من المنشدين داخل الإذاعة المصرية".

وقالت والدة الطفلة ملك: "علينا كأولياء أمور اكتشاف مهارات أبنائنا وتنميتها، حينما علمت بموهبة ابنتى حاولت تقديم الدعم اللازم لها، أقدم ما على القيام به تجاه مهاراتها، التحصيل الدراسى لا يتأثر سلبيا، الموهبة تثقل باقى الاهتمامات وعلى رأسها الدراسة، لم تتأثر ابنتى دراسيا، وأسعى أن تصبح ابنتى ما تتمنى".

واختتمت الطفلة ملك محمود ندا ابنة دمياط حديثها قائلة: "سيظل ميكروفون الإذاعة المصرية حلم لى، علينا التدريب جيدا والاستعداد حتى تأتى الفرصة".