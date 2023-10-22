اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 أكتوبر 2023 01:53 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

استمع إلى الطفلة "ملك" موهبة فى الإنشاد الدينى بدمياط.. فيديو وصور

الأحد، 22 أكتوبر 2023 01:00 ص
استمع إلى الطفلة "ملك" موهبة فى الإنشاد الدينى بدمياط.. فيديو وصور الطفلة ملك موهبة دمياط في الإنشاد الديني
دمياط - هيثم مراد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

موهبة جديدة تقدمها الأنشطة الطلابية داخل مدارس مصر، ذاع سيطها فى وقت قصير، رغم صغر سنها غير أنها اختارت الإنشاد الديني ليكون طريقها نحو تحقيق حلم الإنشاد فى الإذاعة المصرية.. الطفلة ملك محمود ندا ابنة مدينة الروضة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، صاحبة الـ12 عاما، أحدث المنشدين داخل دمياط.

IMG_٢٠٢٣٠٩١١_١٦٠٣٠٨

"بدأت التعلم ببرامج الإذاعة المدرسية، وقتها اكتشفت موهبتى فى الإنشاد عشقت تلك الموهبة وقررت الاستمرار" هكذا بدأت ملك الحديث لـ"اليوم السابع"، أضافت قائلة: "تلقيت الدعم من الجميع، ولكن تظل والدتى هى الداعم الأكبر بالنسبة لى، نستمر لساعات طويلة فى التدريب حتى أتمكن من تقديم الأنشودة بشكل جيد".

IMG_٢٠٢٣٠٩١١_١٦٠٣١٠

وأضافت صاحبة الـ12 عاما: "أتذكر أولى حفلاتى داخل المدرسة، كنت واثقة أنها ستكون بداية طريقى مع الإنشاد، عندما صعدت إلى المسرح لم أر شيئا سوى هدفى وأن أكون واحدة من المنشدين داخل الإذاعة المصرية".

وقالت والدة الطفلة ملك: "علينا كأولياء أمور اكتشاف مهارات أبنائنا وتنميتها، حينما علمت بموهبة ابنتى حاولت تقديم الدعم اللازم لها، أقدم ما على القيام به تجاه مهاراتها، التحصيل الدراسى لا يتأثر سلبيا، الموهبة تثقل باقى الاهتمامات وعلى رأسها الدراسة، لم تتأثر ابنتى دراسيا، وأسعى أن تصبح ابنتى ما تتمنى".

واختتمت الطفلة ملك محمود ندا ابنة دمياط حديثها قائلة: "سيظل ميكروفون الإذاعة المصرية حلم لى، علينا التدريب جيدا والاستعداد حتى تأتى الفرصة".







المولد النبوي الشريف

اخبار محافظة دمياط

محافظ دمياط

الإذاعة المصرية

الانشاد الديني



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة