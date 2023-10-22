استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف "مسجد" ومواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى بالضفة الغربية

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن شابا استشهد وأصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مسجد الأنصار بمُخيم "جنين".

وأوضحت المصادر أنه لم تعرف حتى الآن هوية الشهيد.

وفي مُحافظة "طوباس" المجاورة لجنين، استشهد شاب وأصيب سبعة آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة "طمون" وأطلقت وابلا كثيفا من الرصاص.

وقالت مصادر طبية إن الشاب الشهيد عدنان أبو حلمي (20 عاما) ارتقى برصاصة في الرأس مباشرة.

وفي "نابلس"، استشهد شاب وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال لمخيم "عسكر". وقالت مصادر طبية إن الشاب مالك جميل شرقاوي (26 عاما) ارتقى برصاصة في القلب.

واندلعت مواجهات عنيفة بالمخيم بين سكانه وقوات الاحتلال التي داهمت منزلا واعتقلت رجلا من داخله.