استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب مُتأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في (طولكرم) شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الوزارة - في بيان صحفي مُقتضب - بأن الشاب قسام فاروق محمد حج أحمد (19 عامًا) ارتقى مُتأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس قبل نحو أسبوع في (طولكرم).

وفي رام الله بوسط الضفة، أصيب شاب بالرصاص الحي قرب قرية "دير السودان" وذلك بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار على سيارة كان يقودها، وجرى نقله إلى مُستشفى.

وفي مُحافظة (الخليل) الواقعة جنوب الضفة، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، في مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم العروب.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية أشخاص من مناطق متفرقة بمدينة القدس المحتلة، فيما جرى اعتقال اثنين من محافظة "نابلس" الشمالية.