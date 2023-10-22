إنشاء 5 محطات لتحلية المياه بقرى شمال سيناء بتكلفة 9 ملايين جنيه

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، في بيان صحفي، عن إنشاء 5 محطات لتحلية المياه بقرى الشيخ زويد بتكلفة 9 ملايين جنيه، موضحا أنه تم إنشاء المحطات بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وبتمويل من البنك الأهلي المصري.

وأكد المحافظ خلال اللقاء الذي عقد بالمحافظة، في حضور الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة في مؤسسة مصر الخير، حمدي سمري، ممثل البنك الأهلي المصري، حمدي القصاص، مدير فرع البنك الأهلي بالعريش، سعدية محمود، مدير عام التضامن الاجتماعي سابقًا، المهندس سعيد فوزي، نائب رئيس قطاع المياه بشمال سيناء، الدكتور محمد عبد العظيم، مدير معهد بحوث الموارد المائية بالعريش، علي إنشاء محطات لتحلية المياه في كل القري العائدة.

وأضاف المحافظ، أن المعونة الامريكية قامت بتدعيم قطاع المياه بشمال سيناء بمبلغ 50 مليون دولار، ما ساعد في توفير المياه في مختلف مناطق المحافظة.

ووجه المحافظ الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على تخصيص المبالغ اللازمة لإنشاء محطات وابار للمياه في القري العائدة بالشيخ زويد، كما وجه الشكر لمؤسسة مصر الخير علي الجهود المبذولة في شمال سيناء، مطالبًا مدير البنك الأهلي بالعريش بنقل تحياته الي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي للتعاون مع المحافظة ومع محافظات الحدودية. بدورها قالت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة في مؤسسة مصر الخير، أنه سيتم توقيع برتوكول تعاون بين المحافظة والمؤسسة والبنك الأهلي المصري لإنشاء 5 محطات لتحلية المياه في قري الشيخ زويد.. لافته الي ان استراتيجية المؤسسة خلال السنوات الماضية تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مناطقها بالمحافظات الحدودية وخاصة محافظة شمال سيناء. وأضاف المهندس، سعيد فوزي، نائب رئيس قطاع المياه بشمال سيناء، أن محطات تحلية المياه سيتم انشائها في قري أبو العراج ونجع شيبانة وأبو طويلة والجورة وحي الترابين بالشيخ زويد.

وأشار الدكتور محمد عبد العظيم، مدير معهد بحوث الموارد المائية بالعريش، إلى أن المعهد يقوم بالإشراف على حفر الابار الخاصة بمحطات تحلية المياه، وذلك في إطار التعاون بين المحافظة والمعهد في تنمية سيناء.