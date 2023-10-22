إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى في الجيزة

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 6 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى الطريق الأوسطى، وعلى الفور تم تقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق.

فور وقوع الحادث أعلى الطريق الأوسطى انتقلت سيارات الإسعاف وبصحبتهم ونش للعمل على رفع الحطام، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وإصابة 6 اشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.