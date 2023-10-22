اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى في الجيزة

الأحد، 22 أكتوبر 2023 09:20 ص
إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى في الجيزة انقلاب سيارة ميكروباص- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 6 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى الطريق الأوسطى، وعلى الفور تم تقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
فور وقوع الحادث أعلى الطريق الأوسطى انتقلت سيارات الإسعاف وبصحبتهم ونش للعمل على رفع الحطام، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وإصابة 6 اشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
وأصيب شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى أمام حدائق الأهرام، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط مالك السيارة، وباشرت النيابة التحقيق.
 

 







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