اليوم السابع
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الأحد، 22 أكتوبر 2023 02:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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استجابة لشكاوى المواطنين..

إزالة 227 حالة إشغال طريق بسوق الهانوفيل غرب الإسكندرية

الأحد، 22 أكتوبر 2023 01:50 م
إزالة 227 حالة إشغال طريق بسوق الهانوفيل غرب الإسكندرية جانب من الحملة
الإسكندرية جاكلين منير

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شن حى العجمى غرب الإسكندرية، حملة صباحية مكبرة لإزالة الإشغالات بسوق الهانوفيل استجابة لشكاوى المواطنين والحملة تتحفظ على 227 حالة اشغال متنوع.
 
وذلك  في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإستمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام، وإستجابة لشكاوى المواطنين من تعطل حركة المرور امام منطقة سوق الهانوفيل 
 
وقامت هدى أبوكليلة رئيس حى العجمى بحملة صباحية لازالة الإشغالات لتيسير حركة المارة والسيارات واستهدفت الحملة منطقة سوق الهانوفيل وطريق إسكندرية مطروح وشارع البيطاش والدخيلة امام شارع الجيش وطريق الكورنيش.
 
 وجاءت الحملة بمشاركة  سكرتير عام الحى ومدير إدارة إشغال الطريق ومدير إدارة الرصد البيئى ورئيس وحدة الإزالة ومعاونى الإشغال وتم التحفظ على 227حالة إشغال متنوع .
 
وكانت رئيس الحى قد استمعت لشكاوى المواطنيين خلال اللقاء الجماهيري ، حيث استقبلت 15 مواطن بمكتبها لسماع مشكلاتهم .
 
وقامت إدارة خدمة المواطنين بحصر الشكاوى الخاصة بالمواطنين والتى تنوعت بين شكاوى خاصة بالجبانات ،  إدارة هندسية ، إنارة عامة ، إسكان صناعي ، نظافة وتم حل عدة مشكلات خلال اللقاء كما تم التوجيه لمديري الإدارات المعنية من قبل رئيس الحى بسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكاوى المعروضة والإفادة بشكل عاجل .
 
 






الاسكندرية

حى العجمى

احياء الاسكندرية

سوق الهانوفيل




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