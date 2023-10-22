إجراء 2512 عملية جراحية وقسطرة قلبية لغير القادرين في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ، أن المديرية نجحت بالتعاون مع جمعية الأورمان فى تنفيذ 2512 عملية جراحية وقسطرة علاجية لغير القادرين وأبناء الأسر الأولى بالرعاية مجانًا تمامًا لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة كفرالشيخ، وذلك منذ بدء عمل الجمعية إلى الآن من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى.

يأتى ذلك فى إطار التعاون الدائم الوثيق بين محافظة كفر الشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، حيث تم إجراء 53 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين حتى الآن بجميع المحافظات مجانا.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات فى دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم فى الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية، مما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

وأضاف شعبان أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة فى مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفى جميع مراكز المحافظة، ونستقبل جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العينى وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب فى بعض الحالات الحرجة.