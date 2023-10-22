أسوشيتدبرس: حرب الشرق الأوسط تلقى بظلالها على الشركات الأمريكية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس، إن رؤساء الشركات الأمريكية والعاملين بها يصارعون للتعامل مع التداعيات المترتبة على الحديث عن الحرب الإسرائيلية على غزة واتخاذ المواقف.

وأشارت الوكالة، إلى أن إحدى الشركات اتهمت نقابة تمثل الآلاف من العاملين لديها بالإضرار باسمها وتعريض زملائهم للخطر بسبب تغريدة مؤيدة لفلسطين، فى حين أن الرئيس التنفيذى لشركة تكنولوجيا بارزة استقال فى ظل رد فعل غاضب على تصريحاته العامة التى أشار فيها إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب. وتعهد بعض رؤساء الشركات بعدم تشغيل أيا من جماعات الطلاب الجامعيين الذين أدانوا إسرائيل.

من ناحية أخرى، قال مؤيدون لفلسطين، إن أغلب استجابة الشركات قد قللت من حجم المعاناة فى غزة، حيث استشهد لآلاف فى الضربات الجوية الإسرائيلية، وخلقوا مناخ من الخوف للعمال الذين يريدون التعبير عن دعمهم لفلسطين. وانتقدت جماعات يهودية ما وصفته بردود الفعل البطيئة على عملية طوفان الأقصى التى أسفرت عن مقتل 1400 إسرائيلي.

وذكرت أسوشيتدبرس أن تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة انتشرت فى أماكن العمل فى كل مكان، فى الوقت الذى يبحث فيه كبار قادة الشركات البارزة آرائهم مع وجود شكاوى من العمال بأن أصواتهم غير مسموعة.

فقد تعرض الجميع من كافة المستويات لانتقادات إما لحديثهم القوى بشدة أو لأن حديثهم غير قوى بما يكفى، بما يجعل من المستحيل تقريبا الوصول إلى رسالة وحدة.

ولفتت الوكالة، إلى أن العديد من الشركات الأمريكية لديها علاقات قوية مع إسرائيل، لاسيما بين الشركات التكنولوجية والمالية التى لديها عمليات وموظفين فى البلاد. وكان المسئولون التنفيذيون فى شركات جيه بى مورجان وجولدمان ساكس وجوجل وميتا من بين العشرات الذين سارعوا لإدانة الهجوم على إسرائيل فى السابع من أكتوبر، وأعربوا عن تضامنهم مع الإسرائيليين فى بيانات عامة ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعى، وحتى فى بيانات أرباحهم. وتعهد العديد منهم بتقديم ملايين من الدولارات من المساعدات الإنسانية وسردوا جهودهم لحماية موظفيهم فى الدولة العبرية.