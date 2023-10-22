أخبار البورصة اليوم الأحد 22-10-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 22-10-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 35 مليار جنيه عند مستوى 1.508 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 22 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 22 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، واودن للاستثمارات المالية، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والمشروعات الصناعية والهندسية، والإسماعيلية مصر للدواجن، والعربية لاستصلاح الأراضي، والمطورون العرب القابضة، وسماد مصر (ايجيفرت)، والدلتا للسكر، وأم بي للهندسة، والمصرية للدواجن، وليسيكو مصر، وماكروجروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، ومصر لصناعة الكيماويات، وسبيد ميديكال، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل.

البورصة تربح 35 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 35 مليار جنيه عند مستوى 1.508 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 646.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 94.3 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 95.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.9%، والعرب على 3.58%، واستحوذت المؤسسات على 20.56% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 115.7 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.1 مليون جنيه، 473.3 ألف جنيه، 118.4 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 22128 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 27199 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 9263 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.68% ليغلق عند مستوى 4063 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.51% ليغلق عند مستوى 6154 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 5349 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1421 نقطة.

وصعدت أسهم 135 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 23 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وسبيد ميديكال عدد 250 ألف سهم، 910 سهم، 550 ألف سهم، 250 ألف سهم، 257 ألف سهم، 19.5 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي ابن سينا فارما، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 300 ألف سهم، 125 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بوربرتيز للتنمية العمرانية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمالية والصناعية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 50 ألف سهم، 325 ألف سهم، 11137 سهم، 29.5 ألف سهم، 350 ألف سهم، 510 ألف سهم، 2.6 مليون سهم، 10 آلاف سهم، 500 ألف سهم، 332.4 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ورواد السياحة-رواد عدد 1.4 مليون سهم، 1.5 مليون سهم، 14.9 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات ايه كابيتال القابضة، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-رواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 3 ملايين سهم، 6485 سهم، 208.5 ألف سهم، 27 سهم، 289 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل قالت الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تعاقدت مع شركة الأهلي فاروس لجذب مستثمر لتطوير شركة راكتا.

مصر الجديدة للإسكان

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن الشركة تلقت أكثر من عرض لاستغلال مجمع مدينة غرناطة بنظام المشاركة بالإيرادات، وجاري دراسة العروض من الناحيتين الفنية والمالية، وسيتم الإعلان بعد الانتهاء من دراسة العروض.

نتائج الأعمال

قالت الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، إن الشركة حققت إيرادات نشاط بلغت 27.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023 مقابل 21.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة نمو 31.16%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 20.7 مليون جنيه مقارنة مع 15.8 مليون جنيه بنسبة نمو 30.86%.

وحققت شركة جولدن بيراميدز بلازا، إيرادات نشاط بلغت 54.2 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 65.3 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2022، وانخفضت صافي الأرباح من 27.4 مليون دولار إلى 7.8 مليون دولار.